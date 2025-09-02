ТСН у соціальних мережах

"Найтяжчий воєнний злочинець": канцлер Німеччини жорстко розкритикував Путіна

Канцлер Німеччини заявив, що у ставленні до російського диктатора не може бути «жодної поступливості».

Фрідріх Мерц - Путін — воєнний злочинець нашого часу / © Associated Press

Німецький канцлер Фрідріх Мерц виступив з різкою критикою на адресу президента Росії Володимира Путіна. Мерц назвав його «можливо, найтяжчим воєнним злочинцем нашого часу».

У своєму інтерв’ю телеканалу Sat.1 Мерц жорстко розкритикував Путіна, пише ntv.

За словами канцлера, у ставленні до російського диктатора не може бути «жодної поступливості». Він підкреслив, що Росія вдається до «терору проти цивільного населення», і світ повинен чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями.

Ба більше, Мерц зазначив, що Україна і її партнери повинні посилити свої позиції на фронті, оскільки Росія «нахабно забрала значну частину цього року» у світу. Це повідомлення перегукується із заявою президента України Володимира Зеленського, який також закликав до зміцнення оборонних позицій цієї осені.

Нагадамо, президент Росії Володимир Путін вчергове прокоментував удари по російських енергетичних об’єктах.

Тим часом РФ не спиняє систематичних атак енергоінфраструктуру України, зокрема завдає ударів по електростанціям та газовій промисловості, що впливає на виробництво електроенергії. Нещодавні удари дронів і ракет у Сумах, Дніпрі та Херсоні спричинили перебої та пошкодження об’єктів.

