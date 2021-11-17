Катували кожного дня протягом кількох років: 16-річну дівчинку зґвалтували 400 чоловіків

Дівчинку неодноразово ґвалтував навіть рідний батько.

Щонайменше вісьмох чоловіків заарештували в західній Індії після заяви до поліції 16-річної бездомної дівчини. Вона повідомила про 400 випадків зґвалтування сотнями чоловіків.

Про це пише CNN.

Як повідомляється, 16-річна дівчина з Індії заявила, що її протягом кількох років зґвалтували близько 400 осіб. У своїй скарзі дівчина назвала також імена двох поліцейських.

Хоча точну кількість ґвалтівників важко назвати, постраждала змогла ідентифікувати щонайменше 25 ймовірних злочинців.

Дівчина розповіла, що в 13 років її виддали заміж за 33-річного чоловіка, який став першим її ґвалтівником. За словами потерпілої, вона неодноразово піддавалася сексуальному насильству і з боку власного батька. Це стало причиною того, що дівчина втекла з обох будинків і була змушена жебракувати і жити прямо на автобусній зупинці.

Тоді троє чоловіків забрали постраждалу з вулиці і змусили займатися секс-роботою.

Загалом дівчина повідомила про близько 400 випадків насильства.

Поліція вже зареєструвала справи проти восьми чоловіків, у тому числі одного неповнолітнього. За фактом злочинів розпочато кримінальне провадженя, що стосується зґвалтування та закону про захист дітей від сексуальних злочинів. Він передбачає суворіші покарання на більш тривалий термін ув’язнення. Висунуті проти правоохоронців звинувачення у поліції не коментують.

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Крім того, було зареєстровано справу за Законом про заборону дитячих шлюбів.

Місцева захисниця прав жінок Йогіта Бхаяна назвала ситуацію 16-річної потерпілої "найтрагічнішим випадком зґвалтування в історії".

"Цю дівчину катували просто щодня. Ми вимагаємо суворого покарання всіх винних", — наголосила активістка.

Нагадаємо, нещодавно в Індії спалахнули масові протести через моторошне вбивство 9-річної дівчинки: дитина була зґвалтована індуїстським священником та трьома іншими чоловіками, після чого її вбили та насильно кремували.

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