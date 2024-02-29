“Найтупіше, що я чув”: Карлсон несподівано прокоментував своє інтерв’ю з Путіним

Скандальний американський екстелеведучий Такер Карлсон, якого нещодавно використали російські пропагандисти для понад двогодинної розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним, заявив, що так і не зрозумів із інтерв’ю господаря Кремля, чому українців потрібно “денацифікувати”.

Про це він сказав у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана.

У цій розмові, яка тривала навіть довше, ніж інтерв’ю Путіна, Такер Карлсон зробив несподівану заяву, яка, вочевидь, не сподобається кремлівським пропагандистам.

Фрідман поцікавився у колеги, що той думає про спроби російського диктатора виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".

"Мені вкрай не сподобалася вся та частина розмови з Путіним, у якій він просто намагався очорнити Україну. Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає "денацифікація". Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Називати українців нацистами, це якось дуже по-дитячому", - сказав він.

Журналіст додав, що російський диктатор просто ненавидить українців як народ, як націю, і намагається виправдати себе.

“Історичну” частину розмови з Путіним, зокрема його екскурси в стародавні часи Рюрика, Такер Карлсон навіть не прокоментував.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час свого інтерв'ю американському провокатору Такеру Карлсону майже півгодини розповідав вигадану "історію України".

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