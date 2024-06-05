Найважливіші для України події відбуватимуться в липні – український дипломат

Безпекові угоди, які укладає Україна з країнами НАТО, але зазначив, не можуть бути заміною повноправного членства України в Альянсі.

На саміті НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вашингтоні, відбуватимуться найважливіші для України події.

Таку думку висловив дипломат, експерт-міжнародник Ярослав Войтко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зрозуміло, що Україні не буде висунуто запрошення. Проте будуть знайдені інші формули. Ще є декілька тижнів, щоб та позиція, яка буде вироблена західними партнерами, влаштовувала по можливості Україну і партнерів, в тому числі в особі Байдена, Шольца і деяких інших членів НАТО, таких як Угорщина, які не готові приймати нашу державу до цієї організації. Однак поступ має відбутись", - сказав він.

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Войтко згадав про безпекові угоди, які укладає Україна з країнами НАТО, але зазначив, що вони не можуть бути заміною повноправного членства України в Альянсі.

"Тільки членство здатне забезпечити Україні належну безпеку. Але поки що на це готові не всі західні партнери. Ймовірно українській стороні будуть представлені документи, які дозволять нам виконати "домашнє завдання", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, у липні лідери країн-членів НАТО зберуться у Вашингтоні на ювілейний саміт, присвячений 75-й річниці Альянсу.

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