Найвідоміші сіамські близнючки стали мамами (фото)

Найвідоміші сіамські близнючки світу, ймовірно, стали мамами (фото) / © Bild Russian в Telegram

Реклама

Нещодавно світ облетіла новина, що, ймовірно, найвідоміші сіамські близнюки Еббі та Бріттані стали матерями. Хоча офіційних заяв поки не було, чутки поширилися після того, як сестер помітили з автокріслом.

Про це пише Bild.

За даними видання The U.S. Sun, близнюки, які працюють шкільними вчителями, виглядали виснаженими, що може свідчити про недавні пологи. Це стало б здійсненням давньої мрії сестер, які ще в юності заявляли про своє бажання мати дитину.

Реклама

Ця подія викликала великий резонанс, оскільки медична спільнота давно вивчала особливості організму близнюків. Вонм мають спільну печінку, кишківник та репродуктивні органи. А у 2021 році одна з близнюків, Еббі, вийшла заміж за американського ветерана Джошуа Боуллінга.

Найвідоміші сіамські близнюки Еббі та Бріттані. / © Bild Russian в Telegram

Нагадаємо, у Туреччині сіамські близнючки пережили неймовірну операцію з роз’єднання. Сестри на ім’я Міналь і Мірха народилися торік у Пакистані і мали спільні життєво важливі кровоносні судини та мозкову тканину, що робило операцію з їхнього розділення надзвичайно ризикованою.

А інші сіамські близнючки, які мають спільні статеві органи, розповіли про своє «незручне» сексуальне життя. 19-річні сестри, відомі лише як Міа та Ліа з міркувань конфіденційності, звернулися до соціальних мереж, щоб детально розповісти про свою сексуальну орієнтацію та про те, що стосується сексу, оскільки одну з них приваблюють чоловіки, а іншу — жінки.