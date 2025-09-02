- Дата публікації
Найвідоміші сіамські близнючки стали мамами (фото)
Світ обговорює сенсаційну новину: найвідоміші сіамські близнюки Еббі та Бріттані, ймовірно, стали мамами.
Нещодавно світ облетіла новина, що, ймовірно, найвідоміші сіамські близнюки Еббі та Бріттані стали матерями. Хоча офіційних заяв поки не було, чутки поширилися після того, як сестер помітили з автокріслом.
Про це пише Bild.
За даними видання The U.S. Sun, близнюки, які працюють шкільними вчителями, виглядали виснаженими, що може свідчити про недавні пологи. Це стало б здійсненням давньої мрії сестер, які ще в юності заявляли про своє бажання мати дитину.
Ця подія викликала великий резонанс, оскільки медична спільнота давно вивчала особливості організму близнюків. Вонм мають спільну печінку, кишківник та репродуктивні органи. А у 2021 році одна з близнюків, Еббі, вийшла заміж за американського ветерана Джошуа Боуллінга.
Нагадаємо, у Туреччині сіамські близнючки пережили неймовірну операцію з роз’єднання. Сестри на ім’я Міналь і Мірха народилися торік у Пакистані і мали спільні життєво важливі кровоносні судини та мозкову тканину, що робило операцію з їхнього розділення надзвичайно ризикованою.
А інші сіамські близнючки, які мають спільні статеві органи, розповіли про своє «незручне» сексуальне життя. 19-річні сестри, відомі лише як Міа та Ліа з міркувань конфіденційності, звернулися до соціальних мереж, щоб детально розповісти про свою сексуальну орієнтацію та про те, що стосується сексу, оскільки одну з них приваблюють чоловіки, а іншу — жінки.