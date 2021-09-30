Найвища гора в Європі стала меншою: учені пояснили, що відбувається

За останні чотири роки висота гори Монблан зменшилася майже на метр і тепер становить 4 807,81 метрів.

Французькі експерти в середу, 29 вересня, повідомили про результати вимірів найвищої гори Європи — альпійської вершини Монблан. За їхніми даними, її висота зменшилася майже не метр від часу попередніх вимірювань у 2017 році.

Про це повідомляє AFP.

Науковці відзначили, що показники висоти Монблану змінюються щороку, оскільки вершина постійно покрита шаром снігу, який, як і кожен замет, змінюється при сильному вітрі та опадах.

"З давніх-давен висота Монблану постійно змінювалася", - сказали експерти, зазначивши, що "скеляста" частина вершини досягає кульмінації в 4792 метри.

За даними дослідників, актуальна висота Монблану становить 4807,81 м. Це майже на метр нижче від позначки останніх вимірювань у 2017 році - 4808,72 м.

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Упродовж останніх 20 років, відколи проводяться такі точні вимірювання, найвища гора Європи втрачає в середньому 13 см на рік. Це називають однією із ознак зміни клімату. Однак вчені закликають не поспішати з однозначними висновками.

"Завдання кліматологів, гляціологів та інших науковців – вивчити всі зібрані дані та висунути всі теорії, що пояснюють це явище", – заявив Денис Борель, один з експертів, на пресконференції біля підніжжя гори.

Нагадаємо, згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними.

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