Найвищий IQ серед однолітків: дворічна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Всього у два роки Ісла МакНабб з міста Крествуд, штат Кентуккі, США, вразила світ своїми неймовірними талантами, ставши наймолодшим членом Mensa.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Mensa International - це неприбуткова організація, відкрита для людей, які набрали 98-й процентиль або вище за результатами стандартизованого тесту IQ, і є найбільшим і найстарішим у світі товариством людей з високим рівнем IQ.

Ісла приєдналася до організації після того, як набрала 99-й процентиль інтелекту для свого віку за шкалою інтелекту Стенфорда-Біне, пише The Guardian.

Батьки Ісли помітили, що у неї була дуже сфокусована увага від того моменту, як вони принесли її додому. Хоча вона була явно дуже здібною, ніщо не здавалося чимось незвичайним - поки вона не почала вчитися.

У віці лише одного року Ісла почала вивчати кольори, цифри та алфавіт.

"У семимісячному віці вона вибирала певні предмети з книжок з малюнками, коли її про це просили, - зазначив батько Ісли, Джейсон МакНабб.

У 18 місяців вона самостійно вивчила алфавіт, а у два роки почала читати. На другий день народження тітка Ісли, Крістал, подарувала їй планшет для письма, що стирається.

Джейсон написав на планшеті слово "червоний", і Ісла на диво змогла прочитати це слово.

Батьки Ісли також знаходили різноколірні іграшкові літери під предметами по всьому будинку. Поруч зі стільцем вони знаходили літери C-H-A-I-R, а біля дивану - S-O-F-A. Навіть їхній кіт Бугер був знайдений з буквами C-A-T поруч з ним.

Саме в цей момент її мати, Аманда, запропонувала перевірити Іслу. Коли їй виповнилося два з половиною роки, Ісла потрапила до 1% населення, що дало їй право на членство в Менсі.

Ісла, якій наразі три роки, відвідує дошкільний навчальний заклад.

Дівчинка пишається своїм навчанням, і хоча вона має результати вище середнього з багатьох предметів, вона особливо сильна в математиці та чудово читає.

"Вона часто неправильно вимовляє слова, які ми можемо лише припустити, що вона вивчила, читаючи, - каже Джейсон.

Ісла також почала показувати батькам алфавіт американською мовою жестів, і вони все ще намагаються з'ясувати, де вона його вивчила.

Однак Джейсон каже, що є певні труднощі у вихованні такої здібної дитини, і що була певна крива навчання.

Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик отримав п'ять дипломів про вищу освіту.

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