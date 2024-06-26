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Найвищий пес на планеті помер через декілька днів після оголошення рекорду (фото)

Найвищий пес на планеті помер через декілька днів після оголошення рекорду (фото)

Найвищий пес на планеті помер через декілька днів після оголошення рекорду (фото)

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Кевіну було три роки.

Найвищий у світі пес Кевін трагічно помер всього через декілька днів після того, як світ дізнався про його рекордне досягнення.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Трирічний німецький дог, який жив у місті Вест-Де-Мойн, штат Айова, США, помер цього тижня після незапланованої операції після хвороби.

Власниця Кевіна Трейсі Вулф сказала у прощальній промові: "Вся наша сім'я в глибокій скорботі через смерть Кевіна. Він був просто найкращим хлопчиком-велетнем! Ми дуже тішимося, що він зміг побити рекорд і отримати це світло. Він просто обожнював увагу. Я хотіла би, щоб ці гігантські породи і всі собаки могли жити довше, ніж вони живуть. Часу ніколи не вистачає".

Найвищий собака у світі Кевін / © guinnessworldrecords.com
Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Зріст Кевіна від лап до холки становив 0,97 м – середній зріст трирічної дитини. Середній зріст пса в холці становить близько 0,76 м.

Кевін був дуже важливим членом сім'ї, приносячи нескінченну радість Трейсі, її чоловікові Роджеру та їхнім дітям, 12-річному Александеру та 10-річній Аві. Описаний як "лагідний велетень", Кевін не любив нічого більше, ніж дрімати на дивані. Він також був лякливим собакою, який боявся пилососа і тікав щоразу, коли він наближався до нього.

Найвищий собака у світі Кевін / © guinnessworldrecords.com
Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Представник Книги рекордів Гіннеса сказав: "Ми глибоко засмучені звісткою про те, що Кевін раптово пішов з життя після несподіваних ускладнень зі здоров'ям. Трейсі та команда ветеринарної клініки, в якій вона працювала, зробили все можливе, щоб врятувати Кевіна після того, як він захворів. Наші думки та підтримка з родиною Вульфів у цей важкий час".

Хто стане новим рекордсменом, поки що невідомо.

Нагадаємо, найкоротший у світі комерційний рейс завершився менш ніж за 2 хвилини. За сприятливих погодних умов його можна виконати всього за 53 секунди.

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