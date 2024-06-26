Найвищий пес на планеті помер через декілька днів після оголошення рекорду (фото)

Найвищий у світі пес Кевін трагічно помер всього через декілька днів після того, як світ дізнався про його рекордне досягнення.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Трирічний німецький дог, який жив у місті Вест-Де-Мойн, штат Айова, США, помер цього тижня після незапланованої операції після хвороби.

Власниця Кевіна Трейсі Вулф сказала у прощальній промові: "Вся наша сім'я в глибокій скорботі через смерть Кевіна. Він був просто найкращим хлопчиком-велетнем! Ми дуже тішимося, що він зміг побити рекорд і отримати це світло. Він просто обожнював увагу. Я хотіла би, щоб ці гігантські породи і всі собаки могли жити довше, ніж вони живуть. Часу ніколи не вистачає".

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Зріст Кевіна від лап до холки становив 0,97 м – середній зріст трирічної дитини. Середній зріст пса в холці становить близько 0,76 м.

Кевін був дуже важливим членом сім'ї, приносячи нескінченну радість Трейсі, її чоловікові Роджеру та їхнім дітям, 12-річному Александеру та 10-річній Аві. Описаний як "лагідний велетень", Кевін не любив нічого більше, ніж дрімати на дивані. Він також був лякливим собакою, який боявся пилососа і тікав щоразу, коли він наближався до нього.

Найвищий собака у світі Кевін / Фото: guinnessworldrecords.com

Представник Книги рекордів Гіннеса сказав: "Ми глибоко засмучені звісткою про те, що Кевін раптово пішов з життя після несподіваних ускладнень зі здоров'ям. Трейсі та команда ветеринарної клініки, в якій вона працювала, зробили все можливе, щоб врятувати Кевіна після того, як він захворів. Наші думки та підтримка з родиною Вульфів у цей важкий час".

Хто стане новим рекордсменом, поки що невідомо.

Нагадаємо, найкоротший у світі комерційний рейс завершився менш ніж за 2 хвилини. За сприятливих погодних умов його можна виконати всього за 53 секунди.

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