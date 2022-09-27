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Польща слідом за Естонією та Болгарією закликає своїх громадян залишити Росію через небезпеку

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Польща слідом за Естонією та Болгарією закликає своїх громадян залишити Росію через небезпеку

Фото: pixabay.com

Польща слідом за Естонією та Болгарією звернулася до своїх громадян, які проживають на території РФ, та закликала їх залишити країну-агресорку.

Також МЗС Польщі радить своїм співгромадянам утриматися від поїздок до Росії.

Про це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

"МЗС радить уникати будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ як недружньою держави", - йдеться в повідомленні.

У польському відомстві наголосили, що через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі дуже обмежені.

"В разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - зазначили в МЗС Польщі.

Раніше у пресслужбах Міністерств закордонних справ Болгарії та Естонії закликали відмовитися від поїздок до Росії, а також за можливості залишити країну. У відомстві Болгарії наголошують, що до такого рішення прийшли "у зв'язку з погіршенням ситуації". Тим, хто перебуває в РФ, радять уникати місць масового скупчення людей, враховувати обставини і розвиток ситуації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6810
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