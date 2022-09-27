Польща слідом за Естонією та Болгарією закликає своїх громадян залишити Росію через небезпеку

Польща слідом за Естонією та Болгарією звернулася до своїх громадян, які проживають на території РФ, та закликала їх залишити країну-агресорку.

Також МЗС Польщі радить своїм співгромадянам утриматися від поїздок до Росії.

Про це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

"МЗС радить уникати будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ як недружньою держави", - йдеться в повідомленні.

У польському відомстві наголосили, що через значне скорочення кількості польських дипломатичних і консульських працівників у Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі дуже обмежені.

"В разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", - зазначили в МЗС Польщі.

⚠️Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.



➡️Więcej: https://t.co/ZDf0g99QNn pic.twitter.com/LU6mu5UID1 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) September 27, 2022

Раніше у пресслужбах Міністерств закордонних справ Болгарії та Естонії закликали відмовитися від поїздок до Росії, а також за можливості залишити країну. У відомстві Болгарії наголошують, що до такого рішення прийшли "у зв'язку з погіршенням ситуації". Тим, хто перебуває в РФ, радять уникати місць масового скупчення людей, враховувати обставини і розвиток ситуації.

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