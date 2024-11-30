"Найвпливовіша людина" в оточенні Трампа: Маск святкував День подяки за президентським столом

Після перемоги Трампа на виборах, Маск практично не залишає його резиденцію в Мар-а-Лаго.

Вплив Ілона Маска на новообраного президента США продовжує зростати, про що свідчать їхні тісні контакти, майже на рівні "родинних". Так у четвер, 28 листопада, Маск відсвяткував День подяки в маєтку Мар-а-Лаго за одним столом з Дональдом Трампом, його дружиною Меланією та їхнім сином Барроном.

Про це пише Newsweek з посиланням на відео, зняте на вечірці та опубліковане в соціальній мережі X, власником якої є Маск.

Перепост відео, зроблений самим Маском з підписом про "чудовий день подяки", користувачі соцмережі переглянули понад 26 млн разів.

"Ілон Маск, голова ради директорів X і генеральний директор SpaceX і Tesla, мабуть, стає все впливовішим у найближчому оточенні Трампа. За наявними даними, він навіть приєднався до обраного президента у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським”, – зауважило видання.

Маск також провів у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго й день виборів. За інформацією в ЗМІ, з того часу він майже не покидав маєток Трампа.

У своїй промові на початку листопада Трамп пояснив, що Маску там просто "подобається".

"Я не можу вигнати його звідси. Йому просто подобається це місце", – сказав Трамп.

Наступний президент США також доручив Маску та колишньому кандидату у президенти від республіканців Вівеку Рамасвамі очолити Департамент ефективності державного управління (DOGE). Головним завданням нової структури буде "демонтаж" федеральної бюрократії та скорочення чисельності чиновників в уряді.

Сам Трамп привітав американців з Днем подяки одразу після опівночі у четвер дописом у соціальній мережі Truth Social, власником якої він є. У дописі поглузував зі своїх політичних опонентів та знову пообіцяв повернути велич Америці.

"Щасливого Дня подяки всім, зокрема радикальним лівим безумцям, які так старанно працювали, щоб зруйнувати нашу країну, але зазнали нищівної поразки. Вони завжди терпітимуть невдачу, тому що їхні ідеї та політика настільки безнадійно погані, що великі люди нашої країни щойно віддали переконливу перемогу тим, хто хоче знову зробити Америку великою! Не хвилюйтеся, наша країна скоро стане поважною, продуктивною, справедливою і сильною, і ви, як ніколи раніше, пишатиметеся тим, що ви американці", – наголосив Трамп.

Нагадаємо, ще одною людиною, яка має великий вплив на Трампа називають його адвоката з російського походження Бориса Епштейна. Анонімні джерела у ЗМІ зауважують, що з огляду на вплив цього "сірого кардинала" тепер країну можна називати "Сполучені Штати Бориса".

Читайте також: