Найвпливовіший діяч в Європі у своїй категорії: Зеленський очолив рейтинг "Мрійники" від Politico

Президент України Володимир Зеленський виборов титул "Марафонець" в категорії "Мрійники" (Dreamers), ставши найвпливовішим діячем в Європі.

Про це свідчить рейтинг медіа Politico.

"Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється якийсь лідер і самотужки змінює перебіг історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", — йдеться у презентації рейтингу.

Рейтинг видання Politico Фото: скрін Politico

Politico зазначає, що Зеленський надихнув українців на боротьбу, а західних партнерів — на дієву фінансову та військову допомогу.

Проте 2024 рік буде непростим для президента України, пише Politico. Громадяни країни виснажуються, світ відволікається на Близький Схід, а політики ЄС починають побоюватися можливих наслідків війни.

Загалом Politico визначило переможців у категоріях "Діячі" (Doers), "Збурювачі" (Disrupters) та "Мрійники" (Dreamers). До кожної з них увійшло по дев’ять людей.

Рейтинг "Діячів" очолила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Перше місце вона здобула за свою непередбачуваність як для правого політика. Вразила її політика щодо РФ та підтримка України.

Рейтинг "Збурювачів" очолила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна за роль у роботі військової машини РФ.

Найвпливовішою людиною Європи у 2023 році за версією Politico став польський політик Дональд Туск. Його назвали "Вітром змін".

Нагадаємо, опозиційна партія Туска перемогла партію влади на виборах у Польщі, що показує силу "навіть у хибній системі популістів".

Нагадаємо, торік цей титул був у президента України Зеленського.

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