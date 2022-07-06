Назад до СРСР: у РФ створюють аналог піонерської організації

Росія намагається остаточно повернутися до СРСР, тепер вже із відповідними символами та організаціями.

Депутати Держдуми РФ ухвалили законопроєкт про створення державної організації дітей та підлітків, яка займеться вихованням російської молоді, формуванням "ціннісних орієнтацій" та світогляду.

Про це йдеться на офіційному сайті російського парламенту.

Зазначається, що організація, назву якої ще не було визначено, рацюватиме під контролем федеральної влади та керівників регіонів, первинні відділення створюватимуться у школах, інтернатах, будинках культури та гуртках. Вихователями можуть бути повнолітні громадяни з середньою освітою, які не включені до списку "іноземних агентів".

Стверджується, що участь в організації буде добровільною (молодіжні організації в СРСР офіційно також були добровільними).

Голова думського комітету з молодіжної політики Артем Метелєв заявив, що уряд РФ може передати організації у власність дитячі табори, палаци піонерів та заклади додаткової освіти. За його словами, наглядову раду організації запропонують очолити президентові Росії Володимиру путіну.

Путін підтримав ідею про створення цієї організації наприкінці квітня. Законопроєкт було внесено до думи у травні, у день столітнього ювілею піонерської організації.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Відомо, що на цю зустріч також запрошений і президент України Володимир Зеленський.