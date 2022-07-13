Назад у 90-ті: у Росії хочуть відмовитися від доларів та євро "недружніх країн" та дозволити бартер

Міністерство фінансів Російської Федерації заявило про бажання відмовитися від "токсичних" від доларів та євро у зовнішній торгівлі.

Натомість у російському фінансову відомстві пропонують своїм компаніям користуватися бартерними операціями.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За словами очільника Мінфіну, головним інструментом для мінімізації ризиків припливу виручки у валютах "недружніх країн" є перехід на рублеві платежі, але є й альтернативні варіанти розрахунків. Для спрощення бартеру в РФ можлива організація централізованого клірингу.

"Ми не плануємо переходити на бартер, але, якщо наші компанії домовлятимуться про товарообмінні операції через облік у національній валюті, ми не будемо цьому перешкоджати", – сказав міністр.

Як пишуть росЗМІ, бартерні операції у зовнішній торгівлі в Росії не заборонений, оскільки такі операції регулюються законом "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності".

Як повідомляли раніше, військовий експерт Олег Жданов розповів про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо створення союзу трьох слов'янських держав.

Діряве ембарго приноситиме Росії 6 мільярдів доларів на рік

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