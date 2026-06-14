Назад у минуле: росіянам роздадуть паперові мапи і радять питати дорогу в перехожих

Мешканці Петербурга. / © Associated Press

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Влада Санкт-Петербурга рекомендувала мешканцям міста і туристам використовувати паперові мапи та туристичні путівники, а не різні мобільні застосунки, через перебої з мобільним інтернетом та навігаційних систем.

Про це заявив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, повідомили росЗМІ.

З його слів, альтернативні методи навігації будуть доступні в туристичних інформаційних пунктах міста. Охочі можуть безкоштовно отримати друковані мапи, дізнатися інформацію про маршрути та роботу транспорту.

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Перебої з інтернетом

Зауважимо, у великих містах Росії масштабні відключення та збої у роботі мобільного інтернету нібито пов’язані із заходами безпеки через атаки безпілотників. Приміром, у Петербурзі серйозні проблеми зі зв’язком відбулися на початку червня, зокрема, під час проведення економічного форуму в місті. Мешканці міста скаржилися, що навіть вебсайти з білого списку, затвердженого урядом, не працювали.

Зауважимо, ще у квітні депутат російської Держдуми Ярослав Нілов порадили росіянам носити з собою паперові мапи та не розраховувати на Інтернет. Ситуацію він назвав «новою реальністю».

Водночас його колега Олег Леонов рекомендував громадянам під час проблем з доступом до інтернету орієнтуватися за традиційними вуличними покажчиками, а також звертатися за допомогою до перехожих.

Нагадаємо, цього року влада РФ суттєво посилила контроль над інтернетом напередодні виборів до парламенту, що відбудуться у вересні. Такі дії призвели до масових збоїв у роботі банків, транспорту та електронної комерції.

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Російські посадовці змушують громадян переходити на державні альтернативи для спілкування заради так званого цифрового суверенітету. Втім, росіяни почали масово завантажувати сервіси для обходу блокувань. Лише за 1 місяць росіяни завантажили 5 найпопулярніших VPN-додатків понад 9 мільйонів разів.

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