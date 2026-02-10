Назад у СРСР: як російська економіка "котиться" у найглибшу за 20 років кризу

Економіка Росії / © ТСН.ua

Економіка РФ входить у найсерйознішу кризову фазу за останні 20 років. Це може змусити Кремль кардинально переглянути економічну модель, вибудувану з початку 2000-х.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Що відомо про стан економіки РФ

Підсумки 2025 року зафіксували різке гальмування промислового розвитку, безпрецедентний бюджетний дефіцит і значні фінансові втрати в реальному секторі.

Головним індикатором кризи стало майже повне припинення промислового зростання. Якщо у 2023–2024 роках промислове виробництво демонструвало приріст на рівні 4–6%, то за одинадцять місяців 2025 року цей показник склав лише 0,8%. Особливо показовим є різке погіршення ситуації в обробній промисловості. Падіння вантажоперевезень «ржд» до мінімальних значень за 16 років свідчить не лише про проблеми з експортом, а й про охолодження внутрішнього попиту.

«Фінансовий стан приватних підприємств також швидко погіршується. Окремим фактором нестабільності стала й стрімка деградація бюджетної ситуації. Дефіцит федерального бюджету рф у 2025 році зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть рівень ковідного 2020 року», — йдеться у тексті.

Незважаючи на певне уповільнення темпів зростання витрат, загальний обсяг державних видатків залишається рекордно високим. Це підтримує інфляційний тиск і змушує владу компенсувати дисбаланси шляхом посилення податкового навантаження на економіку.

Аналітики дедалі частіше проводять паралелі з відкладеною кризою пізнього СРСР, коли структурні проблеми тривалий час приховувалися за рахунок нарощування боргів. Хоча нинішня ситуація поки не досягає масштабів економічної катастрофи 1990-х років, росію неминуче очікує тривалий період економічної турбулентності та стагнації.

Раніше йшлося про те, що доходи російського бюджету від продажу нафти і газу впали до мінімальних показників останніх років. Причиною стало поєднання низьких світових цін, зростання дисконту на нафту Urals та міжнародних санкцій, які ускладнюють експорт і збільшують тиск на економіку країни.

У січні бюджет рф отримав від нафтово-газової галузі лише 393 млрд рублів (5,1 млрд доларів), що стало різким провалом порівняно з попередніми періодами. Для порівняння, ще в грудні надходження сягали 587 млрд рублів (7,6 млрд доларів), тоді як у січні 2025 року цей показник перевищував 1,12 трлн рублів (14,5 млрд доларів). Це мінімальний рівень доходів із часів пандемії COVID-19.

Такі втрати підривають ключове джерело фінансування бюджету РФ. Як наслідок, це може обмежити ресурсну базу для ведення війни проти України, хоча на це все ще дуже впливають подальший розвиток світових ринків енергоносіїв і санкційна політика Заходу.