Наземна операція ЦАХАЛ у Газі затримується: експерт Семиволос пояснив причини

Три причини, з яких наземну операцію Ізраїлем ще не розпочато.

Ізраїль докладає багато зусиль по різних каналах, щоб звільнити якомога більше заручників. Задіяно абсолютно всі можливі канали. Це є однією з причин, чому затримують наземну операцію проти ХАМАСу.

Про це розповів ТСН Ігор Семиволос, директор центру Близькосхідних досліджень.

""Ми вже бачили перші результати (дії Ізраїлю із звільнення заручників - ред.). Очевидно, що ці звільнення не відбуваються просто так. ХАМАС вимагає у відповідь звільнення палестинських ув'язнених. Це завжди складна і чутлива ситуація", - пояснив Семиволос.

Також він назвав ще одну причину, з якої затримується наземна операція проти ХАМАСу.

За його словами, зараз всі побоюються великого конфлікту. Наземна операція викличе серйозні руйнування, великі жертви.І це може спровокувати великий конфлікт. Тому ситуація лишається такою, як вона є.

Ще одна проблема - це те, що Ізраїль не знає, що робити з Сектором Гази. Ізраїль ставить завдання зачистити Газу від ХАМАСу.

"Я опускаю наскільки це ймовірно і можливо. Але припустимо, що ХАМАС позбавлено влади в Газі. Що далі буде з Газою? Що буде з цими людьми, хто буде опікуватися їхньою безпекою? Хто буде відновлювати житло і багато чого іншого? Судячи з усього, Ізраїль не хоче брати на себе такі зобов'язання. І із зрозумілих причин не буде брати", - додав експерт.

Нагадаємо, Близький Схід понад два тижні палає війною. У протистояння вже втягнуто різні країни. Ситуація там залишається складною.

Раніше Мінздрав Гази повідомив про загибель понад 4 000 палестинців під час ударів Ізраїлю.

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