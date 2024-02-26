Нажахана жінка на 33-му тижні вагітності дізналася, що всередині неї росте не лише дитина

Молода мама розповіла, як під час вагітності дізналася, що всередині неї росте не лише дитина. У яєчнику жінки виявили ракову пухлину вагою 5 кг.

Про це пише Daily Star.

28-річна Емілі Вайлс із Брісбена, Австралія, була на 33 тижні вагітності своєю другою дитиною Ілаєм, коли лікарям довелося провести екстрений кесарів розтин після виявлення величезної маси.

Хлопчик, якому зараз дев'ять тижнів, провів короткий час у відділенні інтенсивної терапії, але пухлина, що росла поряд з ним, його відносно не торкнулася.

У той час як з малюком, схоже, все гаразд, Емілі проходить чотиримісячний курс хіміотерапії, одночасно доглядаючи за малюком і своїм дворічним сином за підтримки свого чоловіка Люка.

Для перегляду гортайте праворуч

На жаль, пухлина виявилася дрібноклітинною карциномою гіперкальціємічного типу яєчників (SCCOHT) – одним із найнебезпечніших видів раку яєчників.

Емілі розповіла, що вона ще не знає, що на неї чекає в майбутньому, оскільки тип раку у неї рідкісний, і досліджень боротьби з ним проведено дуже мало.

Вагітність Емілі була абсолютно нормальною, поки приблизно на 30 тижні вона не почала відчувати біль у животі.

"Це було єдине, що щось видало. Перші декілька днів я думала: "О, це трохи дивно". Це ніби прийшло і пішло", — сказала вона. "З кожним днем ситуація ставала дедалі гіршою. Ліки не допомагали, стало важко ходити, і зрештою біль став настільки сильним, що я не могла спати".

Попри те, що у Емілі була дитина, усередині неї росла пухлина вагою 5 кг і 4 кг рідини. Живіт жінки був лише трохи більшим, ніж зазвичай.

Також читайте Під час виїзних обстежень медики виявили 78 випадків раку – МОЗ

Біль був настільки нестерпним, що Емілі вирушила до лікарні, де їй сказали, що це, ймовірно, спричинено проблемами зі зв'язками і що їй слід звернутися до фізіотерапевта.

На 31 тижні вона повернулася до лікарні, відчайдушно потребуючи відповідей, де її перевірили на низку причин, зокрема ранні пологи, але нічого не знайшли.

"Я сиділа і запитувала себе, намагаючись зрозуміти, як краще впоратися з болем, тоді в результаті мені зробили УЗД у неробочий час", — сказала вона. "Саме тоді лікарі зрозуміли, що там було щось, чого не повинно бути. На тому етапі вони не сказали, що думають, що це рак, я не думаю, що вони справді знали про це".

Співробітники лікарні сказали Емілі, що вони побачили щось підозріле, і її необхідно перевести до іншої лікарні.

"Вони сказали, що з дитиною все гаразд, але щось відбувається, і нам потрібно провести подальше розслідування", - сказала вона.

Також читайте Як зменшити ризик захворювання на рак – список корисних порад

Наступного дня Емілі зробили ще два УЗД, і їй повідомили, що то пухлина, але ще не встановлено, що вона злоякісна.

"У той час вони обмежувалися УЗД, яке насправді не дає повної картини, коли ви дивитеся на щось, крім дитини", - сказала вона. "Це було досить розмито, і їм було важко визначити розмір, особливо коли поряд була дитина. Все, що ми знали, це те, що там було щось велике, і нам потрібно це витягти. Мало такий вигляд, ніби це буде якась пухлина, і наша реакція полягала в тому, що вона буде доброякісною, тому що яка пухлина росте так швидко? Найчастіше доброякісні пухлини ростуть швидше".

Наступного тижня мамі було призначено операцію з видалення новоутворення та пологів Ілая.

Емілі турбувалася про те, що Ілай з’явиться на світ раніше, ніж очікувалося, і хотіла дізнатися, чи спричинить пухлина подальші проблеми, але хотіла припинити відчувати такий сильний біль.

"Біль був абсолютно нестерпним навіть у лікарні, попри все, що мені могли дати, він все ще був сильним, я навіть не можу це описати", - сказала вона. "Спочатку ми сподівалися, що я буду притомна під час пологів, але це було надто ризиковано. На цьому етапі я так довго страждала від болю, що не могла дочекатися операції".

Також читайте Це прорив: вперше у світі дитину вилікували від смертельного раку мозку

19 грудня 2023 року Ілай народився за допомогою кесаревого розтину на сім тижнів раніше за термін і важив всього 2,3 кг.

Директор відділення акушерства та гінекології лікарні материнських матерів доктор Сара Янссенс, яка оперувала Емілі, сказала, що найбільшим ризиком для Ілая було передчасне народження, а не пухлина.

"Рак рідко вражає дитину і не проникає через плаценту – найбільший ризик для дитини внутрішньоутробно полягає в тому, що мати нездорова", - пояснила вона.

Його доставили до відділення інтенсивної терапії, де він благополучно одужав.

Під час операції лікарі видалили з яєчника Емілі пухлину розміром із футбольний м'яч, а також 4 кг зайвої рідини.

"Вони недооцінили розмір об'єкта, вони безумовно не думали, що він буде таким великим", - сказала вона.

Читайте провідні новини дня:

Через два дні, коли Емілі відновлювалася після процедури, аналізи показали, що пухлина — рак яєчників.

"Це було важко, як ви можете собі уявити, тому що ми дійсно переконали себе і хотіли, щоб це було нешкідливо", - сказала вона. "Справа не лише в тому, що це був рак. Ви не зможете годувати грудьми цю дитину, і у вас, ймовірно, більше дітей теж не буде".

Гінекологічний онколог лікарні Mater у Брісбені доктор Ретт Мортон сказав, що тип раку Емілі, SCCOHT, є дуже рідкісним підтипом раку яєчників і найчастіше вражає молодих жінок.

"З кожних 10 000 жінок з діагнозом рак яєчників не більше ніж у однієї буде діагностовано SCCOHT", - сказав доктор Мортон.

Також читайте Хвора на рак товстої кишки померла після того, як хірургічний робот пропалив дірку в органі

Емілі розпочала хіміотерапію напередодні Різдва, всього через п'ять днів після операції, і продовжить лікування до квітня.

"Зазвичай вони ніколи б не зробили цього, провівши хіміотерапію та операцію так близько одне до одного, але у нас дійсно не було вибору", - сказала вона. "Це було важко, і наслідки першого курсу після хіміотерапії були дуже важкими, особливо тому, що я все ще відновлювався після операції, і це було дійсно не дуже приємно".

Емілі ділиться своєю історією під час Місяця поінформованості про рак яєчників, щоб підвищити обізнаність про тривожні ознаки хвороби.

"Якби я не була вагітна, я б пов'язала симптоми з менструацією – спазми, дивні випорожнення – і я вважаю це дійсно страшним", - сказала вона. "Я б порадила будь-якій молодій людині чи молодій жінці, особливо у разі раку яєчників, серйозно ставитися до свого здоров'я, і якщо вони думають, що щось не так, то перевірятися".

Нагадаємо, хлопець помер після того, як з'їв садового слимака. Те, що почалося як жарт, обернулося трагедією.

Читайте також: