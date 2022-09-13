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Нажаханий росіянин перерахував шахраям 300 тис. рублів - ті на знак "подяки" двічі увімкнули йому Гімн України

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Нажаханий росіянин перерахував шахраям 300 тис. рублів - ті на знак "подяки" двічі увімкнули йому Гімн України

Фото: pixabay.com

30-річний житель Росії сам перерахував шахраям 300 тис. рублів.

Коли чоловік обурився через дії шахраїв, йому двічі ввімкнули Гімн України. 

Про це повідомляє телеграм-канал "Обережно, Москва". 

Жителю Підмосков'я зателефонували нібито з МВС, ФСБ та Центрального банку. Щоб вберегти гроші на рахунках 30-річному росіянину порекомендували зняти заощадження та перевести їх на "безпечний" рахунок, який вказали шахраї. 

Коли чоловік все зробив, йому зателефонував нібито працівник ФСБ, який ввімкнув росіянину Гімн України. Згодом громадянину РФ зателефонували нібито з Центрального банку та ще раз на знак "подяки" увімкнули Гімн України. 

Нагадаємо, поліція попередила родини військових про новий вид шахрайства.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3139
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