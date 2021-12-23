Називала "маленькою іграшкою": у Великій Британії засудили вчительку, яка зґвалтувала дівчинку

Педагогиня знущалася і ґвалтувала дитину разом зі своїм 52-річним коханцем.

У Великій Британії до 13 років ув'язнення засудили колишню заступницю директора початкової школи Джулі Морріс, яка разом із коханцем знущалася і ґвалтувала дівчинку, молодшу 13 років, називаючи її "маленькою іграшкою".

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що 44-річна педагогиня з міста Віган визнала провину у скоєнні 18 злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством над дітьми.

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Жінка, зокрема, зізналася у зґвалтуванні, підбурюванні дитини молодше 13 років до сексуальної активності, сексуальній активності у присутності дитини, створенні та володінні непристойними зображеннями дитини, а також у вступі в сексуальне спілкування з дитиною.

За даними слідства, Джулі діяла разом із 52-річним коханцем Девідом Моррісом, з яким познайомилася у 2016 році через застосунок Plenty of Fish. Обоє зловмисників на той момент були розлучені зі своїми партнерами, їхні відносини "швидко стали інтенсивно сексуальними".

Так, пара почала ділитися своїми "графічними та розпусними" фантазіями, які перетворилися на "брудну" реальність, коли спільники організували чат із жертвою, в якому обговорювали, як знущатимуться над "своєю маленькою іграшкою".

Згодом коханці зняли серію відеороликів, на яких спершу жорстоко поводилися із дитиною до 13 років, а потім ґвалтували її. Девід вже визнав провину за 34 пунктами звинувачення, його засудили до 16 років ув'язнення.

Під час засідання Королівський суд Ліверпуля заслухав відео, на яких Джулі Морріс сміється під час насильницьких дій.

За словами правоохоронців, "брудні таємниці" пари були розкриті, коли поліція виявила розмову про сексуальне насильство над дітьми у вилученому під час обшуків телефоні Девіда. Тоді чоловіка затримали, однак згодом відпустили, вилучивши декілька інших пристроїв, зокрема комп'ютер.

Окрім відео та зображень, офіцери переглянули 175 тисяч сторінок повідомлень між парою, що "розкривають відверті сексуальні зв'язки". Відомо, що Джулі надсилала коханцеві фотографії учнів зі своєї школи, однак жодне з правопорушень не було пов'язане з її місцем роботи.

Пару затримали під час спроби втечі, коли вони їхали в автофургоні з 10 тисячами фунтів стерлінгів. Головна пані детектив-інспекторка Бев Хайланд сказала, що "ці надзвичайно серйозні злочини, скоєні Джулі та Девідом Моррісом, мали руйнівний вплив на жертв та їхні сім'ї".

"Підсудні повністю усвідомлювали свої дії під час скоєння цих сумних злочинів, і ми вітаємо тривалі вироки у 16 ​​та 13 років, винесені судом. Я сподіваюся, що тепер можна втішитися тим, що обвинувачені проведуть значну кількість часу у в'язниці і більше не зможуть завдавати якоїсь додаткової шкоди дітям", - наголосила вона.

Окружний прокурор Даміон Ллойд розповів, що у пари "сформувався жахливий сексуальний інтерес до дітей, і вони втілили в життя найнеприємніші фантазії на жертві".

"Схоже, що відносини між ними - це просто цикл самопідтримки, коли вони ефективно підштовхують одне одного до гірших і гірших вчинків, - вказав він", додавши, що за 20 років роботи ця справа стала "верхівкою" "найогидніших і розпусних дій, які люди можуть обговорювати та вчиняти", пише ВВС.

Тим часом батьки учнів Центральної початкової школи C of E St George's у Вігані шоковані інформацією про злочини вчительки, яка здавалася "чудовою". "Ніби в неї роздвоєння особистості", - поділився один із батьків.

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