Називала "сенсом життя": мати продала знайомому свою 5-річну доньку, він зґвалтував та вбив дівчинку

Називала "сенсом життя": мати продала знайомому свою 5-річну доньку, він зґвалтував та вбив дівчинку

Жінка заперечує офіційну версію поліції.

У США мати продала знайомому чоловіку свою 5-річну доньку. Він зґвалтував та вбив дівчинку.

Про це повідомляє nypost.com.

35-річну Келлі Сілп з м. Колумбус затримала поліція після жорстоко вбивства її 5-річної доньки. Жінку звинувачують у тому, що вона продала вбивці свою доньку.

Підозрювана усе заперечує та на одному із телешоу навіть заявила, що "донька була сенсом її життя". Жінка стверджує, що дівчинку 13 грудня нібито викрали із будинку. Проте у прокурорів інша версія: вони вважають, що мати продала для сексуальної експлуатації 5-річну дівчинку 37-річному Джеремі Вільямсу. Після цього він зґвалтував та задушив дівчинку. Її тіло знайшли у будинку Вільямса у м. Фенікс-Сіті, що у штаті Алабама.

Батько 5-річної дівчинки Корі Холланд назвав підозрювану "чудовиськом". Він додав, що наполягатиме на справедливому покаранні для жінки.

У поліції повідомили, що вони продовжують розслідувати резонансну справу.

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