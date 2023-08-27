"Називали себе молодими українцями": у Польщі поширили фейк про бійку через гасло "Слава Україні"

Поліція Польщі спростувала причетність українців до бійки, яка сталася у Варшаві. Сутичка нібито почалася після того, як група людей, які назвали себе українцями, примушувала громадян Польщі говорити "Слава Україні".

Головне управління поліції Варшави вже висловилось щодо інциденту.

Польські правоохоронці пояснили, що на Віслинському бульварі у Варшаві справді сталась сутичка, й правоохоронці прибули на місце через кілька хвилин після виклику.

"Загалом було допитано 13 осіб, у тому числі громадян Грузії, які були ідентифіковані як агресори. Громадян України серед опитаних не було. На місці події також була присутня карета швидкої допомоги, медична допомога нікому не знадобилася", – повідомили у поліції.

Поліція Польщі про інцидент у Варшаві Фото: скрін Х

Одним із першоджерел інформації про бійку між "українцями та поляками" на набережній у Варшаві став акаунт Gazeta Stonoga, пов’язаний із викривачем і фігурантом низки кримінальних проваджень Збігнєвом Стоногою.

У повідомленні стверджується, що в ніч проти п’ятниці "група молодих людей, які називали себе молодими українцями", вирішила "поглумитись над групою польських юнаків" і начебто вимагала, аби поляки по черзі вигукували "Слава Україні".

"Поляки відмовилися, стверджуючи, що вони поляки і не будуть вигукувати ці тексти. Тоді їх почали бити і штовхати ногами. Вісім з них отримали численні травми, а одна (студентка-психологиня) перебуває в лікарні", – йдеться в дописі, де заявляється, що нападників "відпустили".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин вважає, що цей випадок "використовується в операції з дестабілізації внутрішньої ситуації в Польщі та підбурювання поляків".

"Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Польщі", – зазначив він.

Тим часом у Польщі 17 ультрас через національність жорстоко побили і пограбували двох чоловіків з України. Правоохоронці розповіли, що це сталося через національність потерпілих.

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