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"Називали українцем": у Росії діти побили 9-річного хлопчика через надувні санчата – що сталося

"Називали українцем": у Росії діти побили 9-річного хлопчика через надувні санчата – що сталося

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
639
Час на прочитання
1 хв
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"Називали українцем": у Росії діти побили 9-річного хлопчика через надувні санчата – що сталося

Фото: kirov-portal

Діти накинулись на хлопчика через надувні санчата у синьо-жовтому кольорі.

У місті Нолінськ Кіровської області РФ діти побили 9-річного хлопчика під час катання з гірки і називали його "українцем" через надувні санчата кольору українського прапора.  

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

"Діти на гірці били та обзивали його "українцем", - розповіла мама дитини. 

Також, за її словами, батьки хлопчика, який брав основну участь у побитті, вибачилися перед нею.

"Зараз з тією дитиною та з її батьками працюють. Деталі їхнього спілкування мені невідомі", - додала мама побитого хлопчика.

Вона також сказала, що не планує притягувати до відповідальності хлопця.

Нагадаємо, у Москві двоє школярів потрапили до реанімації з ресторану "Вкусно – и точка".

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Дата публікації
Перегляди
639
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