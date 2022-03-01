Називав війну в Україні "операцією" РФ: міністра оборони Болгарії звільнили за проросійські симпатії

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков сказав, що про агресію РФ Софія буде говорити в один голос з Європейським Союзом.

Міністра оборони Болгарії Стефана Янева відправили у відставку після скандального висловлювання про війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters и "Радио Свобода".

Янева називають симпатиком Болгарської соціалістичної партії — спадкоємиці комуністів. Він запропонував не називати вторгнення російських військ до України війною, оскільки цього терміна уникає сам Путін, а "операцією".

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков у понеділок звільнив Янева і додав, що про агресію РФ Софія буде говорити в один голос з Європейським Союзом.

"Мій міністр оборони не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна назвати це операцією, коли тисячі солдатів з одного та іншого боку вже вбиті", — сказав Пєтков.

Це вже не перший скандал, пов'язаний зі Стефаном Яневим. Коли Путін у січні став вимагати виведення всіх військ Альянсу з країн-членів НАТО станом на 1997 рік, Янев запропонував забезпечувати захист Болгарії лише національними збройними силами. Це викликало шквал критики на його адресу з боку проєвропейських політиків та громадськості у Болгарії.

Нагадаємо, що Болгарія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній.