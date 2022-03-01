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Називав війну в Україні "операцією" РФ: міністра оборони Болгарії звільнили за проросійські симпатії

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Називав війну в Україні "операцією" РФ: міністра оборони Болгарії звільнили за проросійські симпатії

Associated Press

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков сказав, що про агресію РФ Софія буде говорити в один голос з Європейським Союзом.

Міністра оборони Болгарії Стефана Янева відправили у відставку після скандального висловлювання про війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters и "Радио Свобода".

Янева називають симпатиком Болгарської соціалістичної партії — спадкоємиці комуністів. Він запропонував не називати вторгнення російських військ до України війною, оскільки цього терміна уникає сам Путін, а "операцією".

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков у понеділок звільнив Янева і додав, що про агресію РФ Софія буде говорити в один голос з Європейським Союзом.

"Мій міністр оборони не може використовувати слово "операція" замість слова "війна". Не можна назвати це операцією, коли тисячі солдатів з одного та іншого боку вже вбиті", — сказав Пєтков.

Це вже не перший скандал, пов'язаний зі Стефаном Яневим. Коли Путін у січні став вимагати виведення всіх військ Альянсу з країн-членів НАТО станом на 1997 рік, Янев запропонував забезпечувати захист Болгарії лише національними збройними силами. Це викликало шквал критики на його адресу з боку проєвропейських політиків та громадськості у Болгарії.

Нагадаємо, що Болгарія закриває повітряний простір для російських авіакомпаній.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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