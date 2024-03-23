Називає себе росіянином та поширює пропаганду Кремля: Чехія висилає громадянина України (фото)

Останні десять років українець поширював прокремлівські та антиукраїнські наративи в Чехії.

Чехія висилає з країни громадянина України Олександра Барабанова, який роками поширював прокремлівські та антиукраїнські наративи. Влада заявила, що він становить загрозу для нацбезпеки Чехії у зв’язку з проросійськими поглядами.

Про це пише Deník N.

Відомо, Олександр Барабанов прибув з батьками до Чехії понад 20 років тому.

Йому відкликали постійну посвідку на проживання, українець повинен буде виїхати з Чехії.

В МВС країни заявили про обґрунтовані побоювання щодо того, що Барабанов може становити загрозу для нацбезпеки країни, на основі отриманої від спецслужб інформації.

Олександр Барабанов вважає себе росіянином. Видання пише, що від періоду після Революції гідності він поширював проросійські наративи довкола подій, зокрема в ефірі чеських ЗМІ.

Барабанов підтвердив рішення влади Чехії і заявив, що не знає, куди йому доведеться їхати. Він побоюється депортації до України, тому що його можуть "затримати на кордоні і примусово відправити на фронт".

Нагадаємо, український підліток, який вирвався з РФ, боїться повертатися до України після впливу російської пропаганди.

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