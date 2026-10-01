Цукор / © pixabay.com

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Світові загрожують високі ціни та дефіцит цукру через вплив потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Ф’ючерси на сирий цукор від липня 2026 року вже зросли на понад 25%.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Ель-Ніньйо створює «ідеальний шторм» для цукрової галузі: у регіонах вирощування в Південній півкулі посилюються дощі, а на північ від екватора панує посуха. Все це суттєво впливає на найбільших світових виробників — Бразилію, Індію та Таїланд.

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У Європі Ель-Ніньйо посилив хвилі спеки, що випалили поля цукрового буряка, знизивши обсяги виробництва до найнижчого рівня щонайменше за десятиліття та сприяючи відновленню цін після їхнього падіння до багаторічних мінімумів. Обсяги виробництва у Франції — найбільшому виробнику в Європі — можуть стати найнижчими принаймні від 1980 року після найспекотнішого літа в історії регіону.

Унаслідок цього ціни на цукор стрімко зростають, що сприяє зростанню світових цін на продовольство до найвищого рівня за останні три роки.

Нагадаємо, українська цукрова галузь опинилася під тиском через війну, проблеми з логістикою і здорожчання перевезень. Зміна звичних маршрутів експорту скорочує прибутки виробників і може позначитися на кількості продукції.

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