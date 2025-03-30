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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Назріває державний переворот: у Стамбулі на мітинг вийшло 2,2 млн людей (відео)

Турки вимагають звільнення політика, якого звинувачують у корупції та підтримці тероризму.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор Туреччини

Прапор Туреччини / © pixabay.com

У турецькому Стамбулі триває масовий мітинг. На акцію проти затримання мера столиці Екрема Імамоглу вийшли 2,2 млн людей.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Як відомо, затриманий мер є головним суперником Реджепа Ердогана. Громадяни прагнуть звільнення Імамоглу. Його арешт вважають протизаконним, а звинувачення — безпідставними та політично мотивованими.

Нагадаємо, мер Стамбула закликав турків до масових протестів після арешту.

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