Ядерна агресія Ірану, яка загрожує усьому світу: США та Ізраїль посилюють співпрацю

Під час зустрічі із міністром Ізраїлю Остін згадав про співпрацю Росії та Ірану.

США та Ізраїль посилюють співпрацю для протистояння ядерної агресії Ірану.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Він пояснив, що Америка не дозволить Ірану придбати ядерну зброю, що також загрожує безпеці США та усьому світу.

"Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю, дестабілізація ситуації Іраном - це загроза не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу", - сказав Остін.

Як йдеться на сайті Міноборони США, голова оборонного відомства висловив свою прихильність на самооборону та допомозі Ізраїлю в безпеці, зокрема через історичний Меморандум про взаєморозуміння вартістю 38 мільярдів доларів. У відповідь міністр також підтвердив тверду відданість США.

"Обидва лідери обговорили загрози з боку Ірану в регіоні та домовилися посилити співпрацю для протистояння іранській агресії. Держсекретар Остін підтвердив зобов'язання США ніколи не дозволяти Ірану отримати ядерну зброю. Лідери також обговорили виклики регіональній безпеці та можливості розширення регіонального партнерства Ізраїлю", - сказано у пресрелізі.

Окрім того, Остін згадав про співпрацю Росії та Ірану, чия зброя вбиває українців.

"Використання Росією іранських смертоносних ударних безпілотних літальних апаратів призводить до вбивства невинних мирних жителів в Україні, а також - до негативних наслідках, які ця тенденція має для Близькосхідного регіону — включаючи Росію, що надає технології Ірану в обмін на його допомогу", - зауважили в Пентагоні.

Нагадаємо, видання Skу News із посиланням на власні джерела повідомляло, що Росія закупила у Ірану потайки 200 контейнерів зі зброєю.

Росія та Іран: Інсайди про співпрацю від директора ЦРУ

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