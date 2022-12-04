Назвали прапор "ганчіркою" і пригрозили помстою: поляк, який прихистив українців, отримав гнівного листа

У Польщі чоловіку, який підтримує Україну у війні з російськими окупантами і надав прихисток українцям, пригрозили спалити будинок. Справою займається прокуратура.

Про це повідомляє Bielsko.info

Інцидент стався у Бельському повіті. Чоловік вивісив на будинку польський та український прапори на знак солідарності з країною, яка відстоює свою свободу.

Втім, після цього поляк отримав листа із погрозами. Автор повідомлення вимагав прибрати український прапор, який назвав "бандерівським символом" і "ганчіркою".

Зловмисник заявив, що чоловік "має 24 години" на виконання його агресивних умов. Інакше він пригрозив спалити будинок.

Виявилося, що у помешканні проживають переважно жінки з дітьми, яких прийняв поляк після повномасштабного вторгнення РФ.

Стурбований погрозою поляк звернувся до прокуратури. Правоохоронці займаються справою і шукають автора листа з погрозою.

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Нагадаємо, 3 грудня стало відомо, що у польському селі Вшесьцє виникла пожежа у будинку, де проживали біженці з України. Ще до прибуття пожежників усі, хто був у приміщенні, встигли евакуюватися.

Як повідомлялося, в італійській Генуї уві сні помер 2-річний хлопчик. Він разом з мамою рятувався від війни та переїхав до Італії, де жив у центрі для біженців.

А ще раніше у Німеччині згорів готель для українських біженців. Поліція не виключає, що будівлю навмисне підпалили.

Тим часом в польському місті Яблонка правоохоронці врятували громадянина України, який ледь не вмер від переохолодження. Чоловікові надали першу допомогу і відправили до лікарні. Після виписки з медзакладу чоловік прийшов до Яблонського відділку поліції та особисто подякував своїм рятівникам.

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