Назвали вбивцею та викинули нагороди: у РФ побили "ветерана СВО", який воював проти України (фото)

Окупанта, який втратив в Україні ногу, побила компанія молодих людей.

У Забайкальському краї РФ компанія молодих людей побила російського окупанта, який втратив ногу на війні в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Повідомляється, що двоє ногами штовхали екс-"вагнерівця", тоді як ще шестеро, включаючи двох дівчат, їх підбадьорювали. Зокрема, окупанта прямо назвали вбивцею, з нього зірвали також бойові нагороди та викинули їх.

"Називали учасників "СВО" вбивцями і всіляко знущалися з інвалідів", — пише "Чита Забайкалля".

Товариш окупанта намагався захистити друга, але він також втратив ноги в Україні, тому сили були нерівними.

За інформацією місцевих пабліків, побитого окупанта звуть Михайло, він бойовик ПВК "Вагнер". Його товариш – "мобік".

Окупант, якого побили та назвали вбивцею

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн визнав, що йдеться не про звичайний для Росії конфлікт на п'яному ґрунті.

"Факти жорстокого побиття "учасника СВО" в Забайкаллі підтверджуються. З'ясовується, що... пристали до інваліда в кафе, а потім, коли той з друзями поїхав, наздогнали їх, протаранили машину і побили, зірвавши нагороди. При цьому конфлікт стався саме на ґрунті ворожості молодчиків до "СВО", – скаржиться соратник Путіна.

Машина побитого окупанта / Фото: tvrain.ru

Він також закликав покарати російських силовиків, які нібито покривали цих "фашиствующих молодчиков".

Згодом стало відомо, що 27-річного чоловіка, одного учасника компанії, яка провчила окупантів, затримали.

Раніше повідомлялося, що у Росії до смерті побили окупанта-добровольця. Також ми писали, що у РФ дівчина вкрала в окупанта мільйони рублів і знайшла собі нового хлопця.

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