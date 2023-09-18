Названа найбільш переповнена туристами країна світу: їх утричі більше, ніж місцевих

Стало відомо, яка найбільш переповнена туристами країна у світі.

Компанія MoneyTransfers порівняла найбільш відвідувані міста та країни світу з постійним населенням у кожному з них, щоб з'ясувати, де кількість мешканців найбільше перевищує кількість туристів.

Так, перше місце посідає Австрія. Середній показник іноземних відвідувачів на одного жителя – 3,6. При населенні 8,9 мільйона осіб, туди щорічно приїздить з 31,9 мільйона мандрівників.

Інсбрук, Австрія / Фото: traveller.com.au

Далі йдуть Гонконг, в якому, за оцінками, припадає 3,8 туристів на одного жителя, і Греція, де, за оцінками, на одного жителя припадає 3 туристи.

А найбільш перевантаженими туристами містами світу стали Пхукет, Паттайя та Крабі, що в Таїланді. Втім, попри те, ці міста займають перші три місця серед найбільш відвідуваних міст у світі, насправді Таїланд посідає відносно низьке місце в рейтингу найбільш відвідуваних країн.

Нагадаємо, раніше експерти назвали місто з найбільш забрудненим повітрям у світі. Забруднення повітря вже давно є проблемою для цього міста.

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