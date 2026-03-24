Названо 25 найщасливіших країн світу 2026 року

За результатами опитування визначено 25 найщасливіших країн світу.

«Всесвітній звіт про щастя 2026 року» було опубліковано до Міжнародного дня щастя Організації Об’єднаних Націй, передає Unilad.

У ньому представлено рейтинг понад 140 країн світу, щоб визначити, яка з них найщасливіша.

Більшість даних походить з опитування Gallup World Poll, і знову одна конкретна група країн посіла перші місця, за винятком одного помітного випадку цього року.

Джон Ф. Геллівелл, засновник і редактор звіту, зазначив: «Коли йдеться про щастя, важливіше будувати те, що є хорошим у житті, ніж шукати й виправляти те, що є поганим. І те, і інше потрібно робити, зараз більше, ніж будь-коли».

Які п’ять країн посіли перші місця за рівнем щастя

На першому місці знову опинилася Фінляндія, яка повернулася на першу сходинку.

Френк Мартела — філософ, який досліджує наукові основи щастя і вважає, що це не випадковість.

«У Фінляндії до щастя ставляться серйозно: благополуччя є основним пріоритетом державної політики та повсякденного життя», — зазначив він.

Інші країни Північної Європи також посіли перші три місця: Ісландія — друге, а Данія — третє, хоча раніше Данія посідала перше місце.

Але хоча країни Північної Європи домінували у п'ятірці лідерів, а Швеція посіла п'яте місце, що означає, що вони зайняли чотири з п'яти перших місць, у рейтингу був представлений ще один континент.

Це була Коста-Рика, яка посіла четверте місце після стабільного зростання.

Як визначаються найщасливіші країни

У звіті понад 140 країн розміщено в рейтингу на основі того, як люди, що живуть у цих країнах.

Використовуючи дані Gallup World Poll, рейтинг аналізує декілька факторів у кожній країні, щоб спробувати скласти загальну картину.

Серед них — такі показники, як очікувана тривалість здорового життя, щедрість, свобода, сприйняття корупції та соціальна підтримка.

Повний список 25 найщасливіших країн світу

Фінляндія Ісландія Данія Коста-Рика Швеція Норвегія Нідерланди Ізраїль Люксембург Швейцарія Нова Зеландія Мексика Ірландія Бельгія Австралія Косово Німеччина Словенія Австрія Чехія Об'єднані Арабські Емірати Саудівська Аравія Сполучені Штати Америки Польща Канада

