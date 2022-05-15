Названо дату, коли Фінляндія має намір подати заявку на вступ до НАТО

Названо дату, коли Фінляндія має намір подати заявку на вступ до НАТО

Фінляндія планує подати заявку на приєднання до НАТО разом зі Швецією.

Фінляндія планує подати заявку на членство в НАТО уже 18 травня. Після цього почнуться переговори.

Про це заявив голова МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто, інформує Aftonbladet.

За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії за бажання вступу до НАТО, порушень повітряного простору і сухопутного кордону країни.

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"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу (18 травня. - Ред). Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.

Нагадаємо, що президент Фінляндії особисто повідомив Путіну про намір вступити до НАТО.

Як повідомлялося, вступ Фінляндії до НАТО стане серйозним ударом для Путіна. Як на це відреагує Кремль.

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