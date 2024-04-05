Названо ім'я нового найстарішого чоловіка планети: скільки йому років, біографія та фото

111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії став найстарішим чоловіком у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Вважалося, що новим рекордсменом стане 112-річний Гісабуро Сонобе з Японії, але нещодавно було підтверджено, що він помер 31 березня – за декілька днів до того, як із життя пішов Хуан.

Джон народився в Ліверпулі 26 серпня 1912 року – того ж року, коли затонув "Титанік" – і станом на 5 квітня 2024 року його точний вік становить 111 років 223 дні.

Джон – прадідусь і зараз проживає в будинку для літніх людей в Саутпорті, де персонал описує його як "великого базіку".

Після підтвердження того, що він є найстарішим чоловіком з нині живих, офіційна суддя Книги рекордів Гіннеса Меган Брюс приїхала до Саутпорта, щоб вручити Джону сертифікат і дізнатися більше про його довге життя.

Меган Брюс і Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Попри свій поважний вік, Джон все ще може самостійно виконувати більшість повсякденних справ: він встає з ліжка без сторонньої допомоги, слухає радіо, щоб бути в курсі новин, і як і раніше управляє власними фінансами.

За словами Джона, секрет його довголіття – це "чисте везіння". Він сказав: "Ви або живете довго, або живете мало, і з цим нічого не поробиш".

Окрім того, що щоп'ятниці він з'їдає порцію риби з картоплею фрі, Джон каже, що не дотримується жодної конкретної дієти: "Я їм те, що мені дають, як і всі інші. У мене немає спеціальної дієти".

Джон не палить і рідко вживає алкоголь. Його головна порада для збереження здоров'я – дотримуватися поміркованості: "Якщо ви п'єте занадто багато, або їсте занадто багато, або ходите занадто багато; якщо ви робите занадто багато чого-небудь, ви врешті-решт будете страждати", - говорить він.

Джон, фанат футбольного клубу "Ліверпуль", народився всього через 20 років після заснування клубу 1892 року. Він пережив усі вісім перемог свого клубу в Кубку Англії і 17 з 19 перемог в чемпіонаті.

Джон також пережив обидві світові війни; йому було 27 років, коли розпочалася друга, і, попри проблеми із зором, він знайшов свою мету, працюючи на адміністративній посаді в армійському платіжному корпусі. Окрім бухгалтерського обліку та аудиту, його робота містила логістичні завдання, такі як пошук застряглих солдатів та організація поставок продовольства. Таким чином, Джон є найстарішим у світі ветераном Другої світової війни серед чоловіків, що залишилися в живих.

Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Після війни Джон працював у бухгалтерії аж до свого виходу на пенсію 1972 року.

Коли його запитали, як змінився світ навколо нього протягом його життя, Джон відповів: "Світ по-своєму завжди змінюється. Це свого роду безперервний досвід. Він стає трохи кращим, але ще не настільки. Він іде правильним шляхом".

Джон познайомився зі своєю дружиною Блодвен на танцях у Ліверпулі. Один з його найтепліших спогадів – їхнє весілля 1942 року, за рік до народження доньки С’юзен. Подружжя прожило 44 роки разом, доки Блодвен не померла 1986 року.

Зараз Джон має чотирьох онуків і трьох правнуків.

Джон Тіннісвуд / Фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як Джону виповнилося 100 років 2012-го, він щороку отримував вітальну листівку від покійної королеви Єлизавети, яка була молодшою за Джона майже на 14 років.

Ставши найстарішою людиною Великої Британії 2020 року, Джон не збентежений своїм новим статусом найстарішого в усьому світі. "Для мене це не має жодного значення. Анітрохи", - каже він.

Його порада молодим поколінням така: "Завжди робіть все, що можете, незалежно від того, чи ви самі чогось навчаєтесь, чи когось навчаєте. Віддавайте все, що маєте. Інакше це не варте того, щоб турбуватися".

Нагадаємо, зараз найстарішою жінкою та найстарішою людиною на планеті є іспанка Марія Браньяс Морера. Вона нещодавно відсвяткувала свій 117-й день народження.

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