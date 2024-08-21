Названо ім'я нової найстарішої людини планети – фото

Вона піднялася на гору у 100 років навіть не використовуючи палицю.

Після смерті Марії Браньяс Морери, яка пішла з життя 19 серпня, новою найстарішою людиною та жінкою у світі офіційно стала 116-річна жінка на ім'я Томіко Ітоока з Японії.

Про це повідомляє Daily Star.

Томіко народилася 23 травня 1908 року в місті Осака, другою з трьох дітей. У віці 20 років вона вийшла заміж і виховала чотирьох дітей – двох дочок і двох синів. Під час Другої світової війни Томіко керувала японським представництвом текстильної фабрики свого чоловіка, поєднуючи роботу там із самостійним вихованням дітей. Коли її чоловік помер 1979 року, Томіко жила сама в його рідному місті в префектурі Нара.

Томіко Ітоока / Фото: Gerontology Research Group

Протягом наступних декількох десятиліть вона часто займалася альпінізмом і підкорила такі легендарні гори, як Нідзьо та Онтаке. Мабуть, її найбільшим фізичним досягненням було подолання довгих кам'яних сходів храму Ашія у віці 100 років без палиці.

Томіко Ітоока / Фото: Gerontology Research Group

Її стійкість добре задокументована. Наприкінці минулого року Томіко пережила серйозну загрозу для здоров'я після того, як важкий напад грипу змусив літню жінку боротися за своє життя.

Нагадаємо, у квітні цього року найстарішим чоловіком у світі став 111-річний Джон Альфред Тіннісвуд з Англії. Своє довголіття він вважає "чистим везінням".

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