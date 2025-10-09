- Дата публікації
Категорія
Світ
Названо лауреата Нобелівської премії з літератури-2025
Ним став угорський письменник Ласло Краснагоркаї «за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва».
Нобелівський комітет 9 жовтня 2025 року оголосив лауреатів премії з літератури.
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Красногоркаї «за його захопливу й пророчу творчість, яка, серед апокаліптичного жаху, утверджує силу мистецтва».
Його називають видатним епічним письменником у традиції Центральної Європи, якій властиві абсурдизм та гротескна надмірність.
Букмекери згадували Ласло Краснагоркая серед ймовірних переможців. Також перемогу на найчастіше прогнозували австралійському письменнику Джеральду Мурнейну та мексиканській письменниці Крістіні Рівері Гарсі.
Раніше Нобелвський комітет оголосив лауреатів премії з хімії. Найвищу наукову відзнаку цього року отримало троє видатних учених: японський хімік Сусуму Кітагава, британський науковець Річард Робсон та американський дослідник Омар Ягхі.