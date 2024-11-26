Назвавши доньку на честь близької людини, жінка тепер не може цього витримати: що трапилося

Жінка, яка кілька місяців тому народила доньку, дала їй ім'я своєї матері, яка померла. Однак тепер вона стикається з труднощами у використанні цього імені.

Про це вона розповіла на Reddit

Виявилося, що вона досі не змогла змиритися з втратою матері, і для неї ім'я доньки асоціюється саме з її покійною мамою. Через це жінка не може звикнути до нового імені та не може називати малечу так, як планувала. На Reddit і шукає поради, як пережити цей важкий період.

Авторка згадує, що ще за життя мати не дуже любила своє ім'я, але сама вона завжди захоплювалася ним і обіцяла, що якщо матиме доньку, обов'язково назве її на честь матері.

Після того, як дізналася, що чекає дівчинку, вона без сумнівів вирішила, що так і буде. Однак, коли доньці виповнилося майже два місяці, жінка усвідомила, що не може прив’язатися до цього імені, бо це нагадує їй про втрату матері.

У відповідь багато людей Reddit висловили співчуття та поділилися власними порадами. Одні радили використовувати інші варіанти імен або прізвиська до того, як з'явиться готовність називати дитину її справжнім ім'ям, інші пропонували просто дозволити часом пройти цей етап і звикнути до імені поступово.

Кілька коментарів також згадували, як вони самі змінювали або додавали другі імена через складні емоції, пов'язані з пам'яттю про померлих родичів.

Нагадаємо, жінка з Китаю, яка народила дев'ятьох дітей, прагне мати по дитині кожного з 12 китайських знаків зодіаку, мотивуючи це бажанням "не витрачати даремно хороші гени свого чоловіка".

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