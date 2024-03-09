NBC: Республіканці працюють над власним пакетом допомоги Україні – грошей просто так не буде

Голосування щодо документу про таку важливу для України допомогу може бути перенесено аж на квітень.

Республіканці у Палаті представників, спікер Палати представників США Майк Джонсон і голови ключових комітетів Палати представників, які займаються національною безпекою, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні – альтернативи, яку, як вони сподіваються, може прийняти Конгрес, не відштовхнувши представників консервативного крила РП, які виступають проти подальшого фінансування України

Про це пише NBC News з посиланням на власні джерела.

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За інформацією джерел, плани перебувають на попередніх стадіях і ще далеко не повністю сформовані, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, щойно Конгрес затвердить бюджетні закони.

Подальше очікування може відсунути ухвалення критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановану двотижневу перерву в Конгресі наприкінці березня.

Що пропонується

Серед пропозицій, які висуваються, є надання частини невійськової допомоги як позики (кредиту).

Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде підпадати під умови кредиту. Російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для позик українцям.

Надання кредитів, як частини пакету допомоги , покликане зменшити занепокоєння консервативного крила у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні. Вони заявляли, що не підтримують подальше виділення грошей американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну. Але закон про надання підтримки Україні так і не ухвалили.

Тим часом в Білому домі думають над військовою допомогою Україні з бюджету армії США, поки Конгрес гальмує.

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