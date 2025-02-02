"Не 200 мільярдів": Зеленський повідомив, яку допомогу Україна насправді отримала від США

США надали Україні фінансову підтримку в розмірі 70 мільярдів доларів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтервʼю Associated Press.

"Сьогодні ми чуємо від США, що Америка дала Україні сотні мільярдів, а саме 177 мільярдів доларів, якщо сказати більш точно. Я, як президент, країни, що воює, вам говорю: ми отримали більше 75-ти. Тобто 100 мільярдів з цих 177 ми ніколи не отримували. І це важливо", — сказав він.

Також Зеленський уточнив, якою саме була американська допомога.

"Ми говоримо про конкретні речі. Ми отримали це не грошима, а зброєю. Ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів. Є навчання, тренування, є додатковий транспорт, гуманітарні та соціальні програми тощо. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, це неправда", — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що допомога від США дійсно велика.

"Я не знаю, де всі ці гроші. Може це правда на папері. Може бути, ми не сперечаємось і вдячні за все. Але як президент я фіксую, що ми отримали більше 70 мільярдів. Це велика допомога, але це не 200", — додав він.

Нагадаємо, науковиця Елейн Маккаскер написала про те, що багатьох американців турбує те, що США витрачають забагато грошей на допомогу Україні.

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