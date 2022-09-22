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Не 300 тисяч осіб: ЗМІ назвали реальну цифру росіян, яких планують мобілізувати на війну проти України

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Не 300 тисяч осіб: ЗМІ назвали реальну цифру росіян, яких планують мобілізувати на війну проти України

Фото: Associated Press

У Росії в законі про мобілізацію засекретили пункт, в якому йдеться про кількість осіб, яких планують призвати.

Це сталось, оскільки російська влада планує призвати на війну проти України один мільйон росіян. 

Про це повідомляє "Нова газета. Європа". 

ЗМІ дізналось про кількість мобілізованих з посиланням на свої джерела в адміністрації диктатора Путіна. Виявилось, що це - один мільйон осіб. 

Як зазначається, під час розмов про кількість мобілізованих довго сперечались, проте згодом визначились, що це буде мільйон росіян. 

Шойгу та речник Путіна Пєсков ж збрехали про те, що мобілізують 300 тис. росіян, щоб відправити їх на війну проти України. 

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Путін не назбирає 300 тисяч військових для війни в Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6793
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