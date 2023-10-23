“Не алкоголічка”: як у МЗС РФ відреагували на заяви про “п'яну шм*ру” Захарову

Міністерство закордонних справ Росії офіційно відреагувало на скандальні заяви пропагандиста Євгена Сатановського, який назвав дипломатку Марію Захарову “шм*рою, яка сильно п'є”.

Як йдеться у заяві МЗС, 17 жовтня Сатановський на каналі ізраїльського журналіста “поширив свідомо неправдиву інформацію та образливі висловлювання” щодо офіційного представника, директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової.

“Це спричинило звільнення Євгена Сатановського з каналу "Соловйов LIVE", де він вів авторську передачу”, — зазначили в МЗС РФ.

МЗС РФ / Телеграм

Цю публікацію російське міністерство подало, як спростування фейку про те, що Захарова не є алкоголічкою.

Нагадаємо, телеведучий каналу "Соловйов Live" Євген Сатановський назвав Марію Захарову “п'яною шм*рою” за її антиізраїльські висловлювання.

Відповідна цитата прозвучала під час бесіди Сатановського з ізраїльським журналістом на його YouTube-каналі.

Також Раніше повідомлялося, що Андрій Гурульов закликає відродити у Росії поняття “ворог народу”.

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