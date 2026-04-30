Не Білорусь і не Китай: яка країна стала ключовим союзником Росії у війні

Війна Росії в Україні могла б розвиватися інакше без участі Північної Кореї. Зброя та війська, надані режимом Кім Чен Ина, підтримували багаторічні бомбардування українських міст, а також допомогли відбити несподіване вторгнення на російську територію 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

За даними державного Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї, між серпнем 2023 року та груднем 2025 року Північна Корея, ймовірно, поставила зброю та війська на суму до 14,4 мільярда доларів для підтримки війни Росії в Україні. Більша частина цієї суми, ймовірно, була або буде оплачена Росією у вигляді військових технологій та пов’язаних з ними високоточних компонентів.

Північна Корея має одні з найбільших запасів артилерійських снарядів та ракет, сумісних з озброєнням, яке Росія витрачає в Україні. Це також одна з небагатьох країн, які мають достатні запаси танків радянської епохи, подібних до тих, що розгорнула Росія, а це означає, що вона може постачати запасні частини.

Крім того, Північна Корея активно виробляє балістичні ракети малої дальності, подібні до деяких ракет, які Росія випустила по Україні.

Цього року високопоставлені російські чиновники знову відвідали Північну Корею, що може обернутися більшою військовою допомогою від Кім Чен Ина. Ймовірно, у Кремлі сподіваються на нову північнокорейську підтримку для того, щоб відновити свій загарбницький наступ в Україні.

Що отримує Північна Корея

Як одна з найбідніших країн світу, Північна Корея відчайдушно потребує їжі, енергії та сировини, і все це може постачати Росія. Матеріали та готівка з Росії допомагають Кім Чен Ину залишатися у владі, стабілізуючи ціни на споживчі товари та підтримуючи будівництво нових заводів і житла.

Співпраця з Росією також сприяє розширенню військових можливостей Північної Кореї та її арсеналу ядерної зброї, що збільшує загрозу, яку становить ця країна для США та їхніх союзників у Східній Азії.

Зокрема, два північнокорейські військово-морські есмінці були побудовані за допомогою Росії, кажуть експерти. Росія також допомогла цій східноазійській країні модернізувати свої системи радіоелектронної боротьби, включаючи засоби встановлення перешкод, згідно зі звітом багатонаціональної групи, яка стежить за порушеннями Північною Кореєю санкцій Організації Об’єднаних Націй.

У щорічному звіті про оцінку загроз, розробленому розвідувальними органами США, йдеться, що Північна Корея отримала «цінний військовий досвід та військові технології від Росії», беручи участь у бойових операціях проти України.

Нагадаємо, нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність і надалі підтримувати політику Росії та поглиблювати військову співпрацю з Москвою.

