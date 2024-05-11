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"Не бракує собачок, бракує дітей": Папа Франциск закликав народжувати більше і розкритикував контрацептиви

"Не бракує собачок, бракує дітей": Папа Франциск закликав народжувати більше і розкритикував контрацептиви

Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press

Папа Римський заявив, що Європа перетворюється зі старого континенту на континент старців.

Папа Римський Франциск закликав молодих людей народжувати більше дітей, щоб запобігти поступовому старінню населення. Він заявив, що у світовому голоді винне не перенаселення, а споживацтво.   

Про це пишуть Reuters та Vatican News.

Папа Римський, на конференції, присвяченій демографічній кризі в Італії, також розкритикував промисловість з виробництва зброї та контрацепції, звинувативши їх у знищенні або запобіганні життю.

Папа заявив, що Європа перетворюється зі старого континенту на континент старців і "повільно втрачає надію на завтрашній день".

"Є факт, про який мені сказав один вчений-демограф. Зараз інвестиції, які дають найбільший прибуток, – це заводи зброї та засоби контрацепції. Одне руйнує життя, інше заважає життю... Яке в нас майбутнє? Воно потворне", - наголосив він.

Франциск запропонував два варіанти розв’язання кризи. Так, він сказав, що на інституційному рівні є потреба в ефективній політиці та довгостроковому виборі – щоб "сіяти сьогодні, аби діти могли пожинати завтра". З боку всіх урядів також потрібна більша прихильність, щоб молоді покоління мали можливість реалізувати свої мрії.

Понтифік зазначив, що домівки "наповнюються предметами і звільняються від дітей": "Не бракує маленьких собачок, котів, бракує дітей".

За останнє десятиліття рівень народжуваності в Європі тримається на рівні 1,5 народження на жінку. Це вище за мінімуми, які спостерігаються у Східній Азії, але набагато менше за показник у 2,1, необхідних для підтримки рівня населення.

В Італії народжуваність впала до рекордно низького рівня 2023 року – це стало 15-м річним падінням поспіль.

Нагадаємо, Папа Римський на Саміті миру у Швейцарії може зустрітися з давнім суперником через запрошення Володимира Зеленського.

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