"Не будемо бряцати зброєю": у Вашингтоні розповіли про своє ставлення до незалежності Тайваню

У Вашингтоні не вбачають причин для ескалації напруженості з Китаєм на тлі прибуття спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він запевнив, що Вашингтон не визнає незалежність Тайваню, а продовжує дотримуватися політики "єдиного Китаю".

"Ми не підтримуємо незалежність Тайваню, ми підтримуємо самооборону Тайваню. Ми не прагнемо до конфлікту з Китаєм", — каже Кірбі.

Радник Білого дому додав, що США проти будь-яких змін статусу-кво і що будь-які розбіжності мають вирішуватися мирними засобами. За його словами, президент Байден хоче зберегти відкритими лінії зв’язку між США та Китаєм.

На запитання журналіста, чи заплатить Тайвань високу ціну за візит Пелосі (тобто чи нападе Китай на Тайвань після візиту. — Ред.), він відповів: "Немає причин для цього".

Кірбі запевнив, що США "не будуть бряцати зброєю" у відповідь на погрози Пекіна, адже це не привід починати "нагнітати напругу".

Раніше Кірбі наголосив, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як й інші законодавці США.

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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