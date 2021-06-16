"Не було ніякої ворожості": Путін запевнив, що розмова з Байденом була конструктивною

Також він повідомив, що домовився з президентом США про проведення консультацій щодо кібербезпеки.

Президент Росії Володимир Путін розповів, що його розмова з главою Білого дому Джо Байденом була конструктивною і без взаємної ворожості.

Про це очільник країни-агресора розповів на пресконференції після завершення переговорів.

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"Я вважаю, що не було ніякої ворожості. Наша зустріч проходила в принциповому руслі. За багатьма позиціями наші оцінки розходяться, але на мій погляд, все таки з обох боків було бажання зрозуміти один одного та шукати шляхи для зближення позицій. На мою думку, розмова була досить конструктивною", — сказав Путін.

Також він повідомив, що домовився з Байденом про проведення консультацій щодо кібербезпеки.

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини на старовинній віллі поруч із мальовничим Женевським озером.

Відбулася довгоочікувана зустріч Володимира Путіна та Джо Байдена – "Секретні матеріали"

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