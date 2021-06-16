"Не було ніякої ворожості": Путін запевнив, що розмова з Байденом була конструктивною

Також він повідомив, що домовився з президентом США про проведення консультацій щодо кібербезпеки.
Президент Росії Володимир Путін розповів, що його розмова з главою Білого дому Джо Байденом була конструктивною і без взаємної ворожості.
Про це очільник країни-агресора розповів на пресконференції після завершення переговорів.
"Я вважаю, що не було ніякої ворожості. Наша зустріч проходила в принциповому руслі. За багатьма позиціями наші оцінки розходяться, але на мій погляд, все таки з обох боків було бажання зрозуміти один одного та шукати шляхи для зближення позицій. На мою думку, розмова була досить конструктивною", — сказав Путін.
Також він повідомив, що домовився з Байденом про проведення консультацій щодо кібербезпеки.
Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії.
16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини на старовинній віллі поруч із мальовничим Женевським озером.