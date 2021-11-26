"Не було жодних планів": у Путіна відреагували на заяву Зеленського про державний переворот

"Не було жодних планів": у Путіна відреагували на заяву Зеленського про державний переворот

Переворот нібито готують на початок грудня.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, зокрема й за участі РФ: у Кремлі миттєво відреагували.

Думку Кремля озвучив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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За словами прессекретаря Путіна, Російська Федерація, мовляв, не займається такими справами.

"У Росії не було жодних планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, під час пресконференції 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про, мовляв, підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. Крім того, президент сказав, що в цю так звану операцію буде залучено мільярд доларів. Утім, Зеленський заявив, що вважає, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова.

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