"Не було жодних планів": у Путіна відреагували на заяву Зеленського про державний переворот

Переворот нібито готують на початок грудня.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту, зокрема й за участі РФ: у Кремлі миттєво відреагували.
Думку Кремля озвучив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.
За словами прессекретаря Путіна, Російська Федерація, мовляв, не займається такими справами.
"У Росії не було жодних планів брати участь. Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, під час пресконференції 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про, мовляв, підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. Крім того, президент сказав, що в цю так звану операцію буде залучено мільярд доларів. Утім, Зеленський заявив, що вважає, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова.
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