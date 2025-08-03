Не було жодної смертельної ДТП за рік: європейська столиця встановила рекорд

Центр міста Гельсінкі / © pixabay.com

Реклама

У столиці Фінляндії місті Гельсінкі за останній рік не було зареєстровано жодної смертельної аварії, пов’язаної з дорожнім рухом. Одним з головних факторів стало обмеження швидкості руху в місті.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на місцеву пресу.

У виданні наголосили, що Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС, з населенням трохи менше 690 000 осіб, однак близько 1,5 мільйона людей живуть та їздять на роботу у столичному регіоні.

Реклама

Як пояснив Роні Утріайнен, інженер з дорожнього руху, встановлено, що ризик смертності пішоходів зменшується вдвічі шляхом зменшення швидкості автомобіля з 40 до 30 кілометрів на годину. Саме таку нижню межу швидкості руху було встановлено в більшості житлових районів Гельсінкі та центрі міста у 2021 році.

Дотримання обмежень було забезпечено за допомогою 70 нових камер контролю швидкості та стратегії поліцейського контролю.

Саме це дозволило повторити досягнення 2019 року, коли внаслідок автомобільних зіткнень не загинули ні пішоходи, ні велосипедисти.

Утріайнен наголосив, що успіх ґрунтується на довгостроковій політиці мобільності, заснованій на даних, та стратегіях міського розвитку.

Реклама

У багатьох частинах міста дороги були звужені та посаджені дерева—складні міські ландшафти змушують водіїв обережніше рухатися через населені пункти.

Місто також інвестувало в нову пішохідну та велосипедну інфраструктуру, включаючи комплексну мережу велосипедних доріжок протяжністю понад 1500 кілометрів.

У Гельсінкі також розширили мережу громадського транспорту за допомогою декарбонізованих автобусів з автономним керуванням та нової трамвайної лінії, будівництво якої профінансував Європейський інвестиційний банк.

Утріайнен сказав, що така модернізація допомогла «зменшити використання автомобілів і, разом з ним, кількість серйозних аварій».

Реклама

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині сталася трагічна аварія за участі українців. Під час ДТП загинула дворічна дитина.