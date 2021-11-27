Не Чарльз і не онуки: хто може турбувати телефоном королеву Єлизавету ІІ у будь-який час дня чи ночі

Не Чарльз і не онуки: хто може турбувати телефоном королеву Єлизавету ІІ у будь-який час дня чи ночі

95-річна королева успішно користується Zoom та іншими службами відеодзвінків.

Королева Великої Британії Єлизавета II має особистий мобільний телефон, захищений від хакерських атак фахівцями Секретної розвідувальної служби MI6.

Про це розповів королівський коментатор Джонатан Сасердоті, пише Мirror.

За словами Сасердоті, за допомогою цього телефону Єлизавета II контактує зі своїми рідними та близькими. Втім, лише двоє людей можуть вийти з нею на зв'язок у будь-який момент. Найчастіше королева розмовляє з донькою - принцесою Анною, а також зі своїм менеджером і радником зі стрибківа розведення коней Джоном Уорреном.

До слова, тесть Джона Уоррена, покійний граф Карнарвон, був близьким другом Єлизавети. "Це той хто може додзвонитися до королеви з будь-якої точки світу. Якщо він зателефонує, вона відповість", - каже Джонатан Сасердоті.

Цікаво, що 95-річна королева успішно користується Zoom та іншими службами відеодзвінків. Вона має iPad та ноутбук. Втім, зща тим, щоб гаджети були заряджені, стежить особиста асистентка та кравчиня королеви Анджела Келлі.

Як повідомлялося, Букінгемський палац оголосив про вакансію, шукають людину, яка відповідатиме на листи та листівки, які приходять до палацу на ім'я Її Величності.Такий співробітник працюватиме від понеділка до п'ятниці зі стартовою зарплатою 23500 фунтів стерлінгів на рік.

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