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Не через повернення чоловіків до України: свідки розповіли, чому українець підпалив себе у Кракові

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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642
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Не через повернення чоловіків до України: свідки розповіли, чому українець підпалив себе у Кракові

Фото: Darpaw - Власна робота, CC BY-SA 4.0 (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91315045)

Українець нібито обурився, що за "10 років життя у Польщі йому ніхто нічим не допоміг"

Журналістка Gazeta Wyborcza у Кракові Анжеліка Пітонь розповіла подробиці самопідпалу чоловіка перед консульством України. За її даними, він це зробив "через розчарування у своїй державі". 

Про це пише "Громадське". 

Анжеліка Пітонь розповіла, що вона спілкувалась зі свідками інциденту. Вони спростували офіційну версію речника поліції Кракова Пьотра Шпеха, що українець здійснив самопідпал, закликаючи чоловіків повернутися до України. Інші очевидці їй розповіли, що 62-річний українець, який вже 10 років мешкає у Польщі, в черзі кричав те, що "він розчарований своєю державою, обурювався на корупцію та заявляв, що за 10 років життя у Польщі йому ніхто нічим не допоміг". 

Журналістка Gazeta Wyborcza додала, що зараз стан українця медики оцінюють, як критичний. Українські дипломати намагаються встановити контакти з його родиною. 

Нагадаємо, 13 квітня перед  Генеральним консульством України в Кракові 62-річний громадянин України неочікувано підпалив себе. Його одразу доставили до лікарні. За словами правоохоронців, стан чоловіка важкий.

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Дата публікації
Перегляди
642
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