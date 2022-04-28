"Не через санкції, а через Путіна": Байден повідомив про неможливість експорту зерна з України

"Не через санкції, а через Путіна": Байден повідомив про неможливість експорту зерна з України

10% усього зерна поставляла по всьому світу Україна.

Президент США Джо Байден виступив із заявою щодо ситуації в Україні.

Зокрема, американський лідер наголосив, що через війну в Україні, що розв'язав очільник Кремля Володимир Путін, експорт зерна здійснювати не можливо, а це призведе до зростання цін.

"Україна є одним із найбільших сільськогосподарських виробників. 10% усього зерна, яке поставлялося по всьому світу, через Путіна неможливе. Поставки продуктів харчування до інших країн світу неможливі. Путін говорить, що це через санкції, але це неправда. Не через санкції, а через Путіна неможливий експорт зерна та інших продуктів харчування із України по всьому світу. Це призведе до зростання цін і в Україні, і за кордоном. Це все буде наслідком війни України та Росії", - сказав Байден.

Він додав, що виробники зерна та сонячної олії очікують на багато негативних наслідків.

"Додаткове фінансування,що буде виділено, також буде передбачати розширення внутрішнього виробництва для того, щоб накопичити запаси таких важливих матеріалів, як нікель. Нам потрібно зробити все можливе, щоби забезпечити стратегічні запаси автомобілів та іншої техніки", - повідомив президент США.

Нагадаємо, 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішення проголосувала як опозиція, так і коаліція.

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