Не дали сказати ні слова: Росію позбавили статусу спостерігача в міжнародній організації

Не дали сказати ні слова: Росію позбавили статусу спостерігача в міжнародній організації

Під час засідання ради Організації американських держав російського посла позбавили можливості виступити.

Постійна рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення про призупинення статусу спостерігача Росії через військове вторгнення до України. Послу РФ Анатолію Антонову відмовили у можливості виступити на засіданні.

Про це повідомили у Telegram-каналі російського диппредставництва.

“Під час позачергового засідання на цю тему постійному спостерігачеві Росії при Організації було відмовлено у можливості виступити на засіданні ні до, ні після голосування за документом”, - йдеться у повідомленні.

Дипломат назвав рішення організації серйозною помилкою і звинуватив ОАД в тому, що міжнародна організація, яка об’єднує держави Північної та Південної Америки, відштовхнула від себе “надійного друга”.

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За ухвалення резолюції про зупинення статусу спостерігача Росії проголосувало 25 членів ОАД. Аргентина, Бразилія, Болівія, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Кітс та Невіс, а також Сент-Вінсент та Гренадини утрималися. Представник ще однієї держави не був присутній під час голосування.

Нагадаємо, якщо до 4 травня Росія відмовиться провести виплати за державними облігаціями у твердій валюті замість рубля, на неї чекає дефолт.

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